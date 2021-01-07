Два автомобиля рождественским утром столкнулись в Петрозаводске

Сегодня утром на улице Правды столкнулись два автомобиля. Авария произошла в 06-52, сообщает «ДТП Петрозаводска». Видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети «Сампо.ру» запечатлела момент ДТП.

Судя по кадрам, ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Калинина, Лыжная, Правды и Ключевского шоссе.

Легковые автомобили двигались по улице Правды – улице Лыжная во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрестке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на Ключевское шоссе, в это же время второй участник ДТП двигался в прямом направлении.

От столкновения транспортные средства развернуло на проезжей части.

