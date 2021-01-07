Автомобиль вылетел в кювет на трассе «Кочкома- Госграница»

Серьезное ДТП произошло в минувший четверг, 6 января, под Костомукшей. Автомобиль вылетел в кювет, сообщает МЧС по РК.

«В 17:10 пожарно-спасательное подразделение г. Костомукша (4 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля в кювет) по адресу: Костомукшский ГО, 190 км. а/д «Кочкома- Госграница». Информация о пострадавших уточняется»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112).

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99 (фото с yandex.ru/news).