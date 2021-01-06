Пожарные, полиция, скорая: в Приладожье мужчина провалился под лед

Прогулка на вездеходе едва не закончилась для мужчины гибелью. Неприятный инцидент произошел 6 января около полудня под мостом через залив Ляппяярви в Сортавале.

О ЧП на льду сообщает паблик «Сортавала City».

Мужчина на каракате (прим. ред. легкий самодельный вездеход) провалился под лед.

К месту ЧП оперативно прибыли специалисты МЧС, полиция и скорая помощь. Мужчину на тросе подняли на мост. Жителей Карелии просят быть внимательными, так как лед еще не окреп. (фото vk.com)