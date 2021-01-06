Мужчина потерял деньги, когда пытался продать бутсы в Интернете

Петрозаводчанин лишился почти 40 тысяч рублей под конец 2020 года. Подробности рассказали в МВД. По просьбе сына 45-летний мужчина разместил в Сети объявление о продаже футбольных бутс стоимостью 2 500 рублей.

Вскоре на связь вышел покупатель. В смс-сообщении он сбросил продавцу из Карелии ссылку для оплаты товара. Петрозаводчанин кликнул по ней, в браузере всплыло диалоговое окно, в котором мужчина ввел реквизиты банковской карты и секретные коды.

Как только мужчина ввел личные данные, с его счета списали сначала 2 550 рублей, затем 5 075 рублей и 29 435 рублей. В итоге петрозаводчанин потерял на сделке 37 060 рублей. Он попытался связаться с покупателем, но телефон оказался заблокирован.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. (фото rus.azattyq-ruhy.kz)