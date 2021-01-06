06 января 2021, 13:44
Телевизор убил маленькую девочку
Ребенка с тяжелейшими травмами доставили в больницу, но спасти жизнь девочке не удалось
Трагедия произошла 5 января в Сланцевском районе Ленинградской области. Двухлетний ребенок погиб в результате падения телевизора. О случившемся сообщает портал 47news.
Маленькая девочка получила тяжелые травмы, в том числе перелом основания черепа. Ее госпитализировали. Но в тот же день малышка умерла в реанимации межрайонной больницы.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. (фото ru.sm.news)