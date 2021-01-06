Водитель не выжил в столкновении «Нивы» и грузовика на трассе «Кола»

Авария со смертельным исходом произошла на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти. О трагическом ДТП пишет 47news.ru со ссылкой на ИА «Журналистские расследования».

Дорожное происшествие случилось вечером 5 января. На 180 километре магистрали столкнулись ВАЗ 21214 и грузовик «Ивеко». По предварительной информации, 61-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу. Мужчина погиб в результате аварии.

Напомним, 4 января на трассе «Кола» в Кондопожском районе Карелии столкнулись фура и «Митсубиши Паджеро». Погиб 45-летний водитель «Митсубиши». Водителя грузовика госпитализировали. (фото severpost.ru)