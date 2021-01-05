Водитель «Митсубиши Паджеро» погиб после столкновения с фурой

Первая в этом году авария со смертельным исходом в Карелии произошла накануне вечером в Кондопожском районе на трассе «Кола». Как мы сообщали ранее, 4 января на мосту столкнулись фура и автомобиль «Митсубиши Паджеро».

По предварительной информации, фура с прицепом двигалась посредине дороги, об этом со ссылкой на информированный источник сообщает ИА «Республика». Вероятно, тридцатилетний водитель большегруза нарушил правило расположения автомобилей на проезжей части.

В это время во встречном направлении двигался автомобиль «Митсубиши», в котором кроме водителя находились женщина и ребенок. 45-летний водитель «Митсубиши» погиб. 42-летняя женщина и десятилетний ребенок получили травмы. Их осмотрели медики и отправили лечиться амбулаторно. Водителю фуры также досталось. Его госпитализировали в БСМП. (фото vk.com)