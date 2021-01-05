Страшная авария с участием фуры произошла на мосту в Карелии

Серьезная авария произошла вечером 4 января в Кондопожском районе. По сообщению МЧС по Карелии, в 17:05 пожарно-спасательное подразделение Кондопожского района привлекалось для ликвидации происшествия на трассе «Кола».

По сообщению паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», фура и автомобиль «Митсубиши Паджеро» столкнулись на мосту на подъезде к Кондопоге.

По информации участников паблика, водитель легкового автомобиля погиб.

«Мы ехали сзади легковой машины, фуру стало заносить прям вот в эту машину, мы успели затормозить и чуть правее к бальерке прижались, фура чуть нас не задела, совсем от нас маленькое расстояние было, как фуру тащило. Мы подбежали к легковой машине, водитель (мужчина) был живой, сразу стали все вызывать скорую, приехали пожарные самые первые, подбежали и сразу сказали пульса уже нет. Водитель погиб сказали, приехала скорая пульс проверили, и положили мужчину на землю»,

- написали участники сообщества.

«Проезжал мимо, вроде с летальным исходом, накрыто тело водителя «Паджеро», - написал еще один пользователь. (фото vk.com)