Минздрав Карелии уволил главного врача городской поликлиники №2

30 декабря стал последним рабочим днем Аркадия Рутгайзера в должности главного врача Городской поликлиники №2. Такая информация появилась сегодня на страничке министра здравоохранения Карелии Михаил Охлопкова. Исполнять обязанности главврача будет Лариса Горелова.

Охлопков написал, что Рутгайзер почти 40 лет работает в здравоохранении, большую часть этого времени руководит поликлиникой. Министр назвал его человеком, искренне переживающим за здравоохранение республики, хорошим организатором, врачом, сделавшим много для развития неврологической службы и реабилитации пациентов. Также министр сообщил, что Рутгайзеру одному из первых вручили новую ведомственную награду - «Отличник здравоохранения Республики Карелия». Также Охлопков добавил, что Рутгайзер остается главным реабилитологом республики.

«Петрозаводск говорит» еще в августе писал о том, что шестерых заслуженных медиков, в числе которых был и Рутгайзер, Минздрав региона уведомил об увольнении из-за достижения руководителями медучреждений 65-летнего возраста. В октябре 2017 года вступил в силу федеральный закон № 256, который внес изменения в статью 350 Трудового кодекса РФ, устанавливающую предельный возраст для руководителей медучреждений и их замов. В законе оговаривалось, что контракт может быть продлен до достижения руководителями 70 лет, в случае если трудовой коллектив проголосует за то, чтобы руководителя не меняли.

Охлопков ничего не упомянул об этом в своем сообщении о последнем рабочем дне Рутгайзера. Таким образом можно сделать вывод, что учредитель не продлил с ним договор. (фото vk.com)