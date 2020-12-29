В Карелии спасли застрявшую на железнодорожном мосту собаку

Заплутавшую собаку, попавшую плен на железнодорожном мосту, спасали на днях на севере Карелии.

Операция по освобождению четвероного друга человека проходила 22 декабря. Об этом сообщает паблик карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Животное находилось на смотровой площадке опорной колонны железнодорожного моста через реку Кемь. Выбраться самостоятельно пес не мог. Потребовалась помощь кемских спасателей. Собаку сперва приманили, а затем с помощью веревок подняли на мост. (фото vk.com)