28 декабря 2020, 16:51
Соцсети

Стали известные результаты повторного анализа воды в реке Кемь

Дмитрий Петров выложил фотографии лабораторных исследований воды в реке, взятых после аварии на ГЭС

Глава администрации Кемского района рассказал о результатах повторного анализа воды в Кеми после аварии на Белопорожской ГЭС. Об этом чиновник написал на своей странице «ВКонтакте».

«Повторные заборы проб в районе Белопорожских ГЭС на реке Кемь показали отсутствие превышения концентрации нефтепродуктов в воде»,

- сообщил 28 декабря Петров, приложив несколько фотографий протоколов лабораторных исследований.

Напомним, после прорыва дамбы 24 октября в реку Кемь попало не менее 600 литров трансформаторного масла. 30 октября Росприроднадзор заявлял, что загрязнение реки Кемь было ликвидировано, после чего местные жители опубликовали фотографии левого притока Кеми – реки Шомба, в которой плавают бревна, куски труб и видны масляные пятна. 3 ноября стало известно, что лабораторные исследования проб воды показали превышение установленного норматива по нефтепродуктам по правому берегу – в 3,6 раза, по левому – в 280 раз. Из реки продолжили вытаскивать попавший после аварии мусор. 11 ноября издание ТАСС со ссылкой на Росприроднадзор сообщило, что повторные пробы в девяти точках не показали отклонений от нормы, но в 4 км по течению реки от поселка Шомба было зафиксировано 34-кратное превышение по нефтепродуктам. В середине ноября Петров сообщал, что ни по одному из анализов не было отмечено превышения. (фото vk.com)

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