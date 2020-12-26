Петрозаводчан попросили подарить бездомным мандарины и шапки

Благотворительная акция «Мандариновое настроение» стартовала в Петрозаводске. Социальный центр «Попечение» предлагает петрозаводчанам сделать подарки бездомным людям.

«Давайте порадуем их праздничным обедом и подарим подарки. Ведь у них тоже должен быть праздник!» - говорится в сообщении центра.

Подарком могут стать теплые носки, рукавицы, шапки, шарфы, трусы (х.б.). А также супы или пюре быстрого приготовления, чай в пакетиках и сладости к чаю. Сбор проходит до 9 января с 10 до 13 часов утра на улице Вольная, 1. Организаторы просят подписать пакет с подарком «Мандариновое настроение».

Также 8 и 9 января с 10 до 13 и 10 января - строго до 12:30 горожане могут принести мандарины или другие фрукты и сладости к горячему чаю. (фото cheltv.ru)