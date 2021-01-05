Жилой дом горел на севере Карелии

Жилой дом горел накануне на севере Карелии. Огнненное ЧП случилось утром 4 января в жилом доме в Кеми на площади Кирова, 4.

Девять огнеборцев привлекались для тушения пожара в 09:43. По сообщению МЧС, ликвидировать возгорание удалось в 10:11.

Еще один пожар произошел в Петрозаводске. 4 января в карельской столице горело производственное здание на улице Коммунистов. В 12:30 огнеборцы привлекались для тушения огня, в 13:11 пожар был ликвидирован. (фото blizko.by)