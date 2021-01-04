Жесткое ДТП в Сортавале попало на видео

Сегодня в 18:16 в Сортавале на пересечении улиц Карельская и Советская произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль долго пропускал машины, ехавшие по главной дороге. Как только появилось окно, водитель решил поехать. В этот момент на большой скорости в этот автомобиль влетела машина, ехавшая с другой стороны. От удара первую легковушку отбросило на автобус, который ее и пропускал.

В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Информации о пострадавших пока нет.