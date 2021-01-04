04 января 2021, 15:04
Происшествия

Росгвардейцы вывели женщину с детьми из горящего дома в Карелии

Стражи порядка помогли пожарным спасать людей и тушить дом в Олонце

Сотрудники Росгвардии приняли участие в ликвидации последствий пожара, вспыхнувшего вечером 2 января в Олонце. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Получив поздним вечером сигнал о пожаре в жилом доме, бойцы Росгвардии выехали на место происшествия и приступили к эвакуации людей. Из горевшего дома были выведены жильцы, в том числе женщина с двумя детьми.

После прибытия пожарных росгвардейцы оказали им посильную помощь в тушении, перекрыв движение транспорта и обеспечив тем самым бесперебойную подачу воды.

В течение получаса пожар был полностью ликвидирован, никто не пострадал.

В дальнейшем выяснилось, что очаг возгорания находился в районе кровли, которая повреждена огнем на площади порядка 20 квадратных метров. В МЧС выразили благодарность сотрудникам Росгвардии за помощь в ликвидации огня.

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Олонец
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МЧС
росгвардия
эвакуация
новости Карелии