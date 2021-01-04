В первые дни года на пожарах в Карелии спасены 16 человек

В первые дни 2021 года сотрудники МЧС по РК выезжали на тушение пожаров 12 раз. В этих происшествиях спасено 16 человек. Погибших нет. Такую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

Однако, в целом по стране наблюдается увеличение числа пожаров и погибших в них людей. В связи с этим МЧС проводит в Карелии активную профилактическую работу. Проводятся осмотры социально значимых объектов: больниц, домов-интернатов. Сотрудники МЧС поквартирно обходят жителей деревянных домов, напоминая правила использования печного оборудования.

В министерстве призвали жителей и гостей Карелии соблюдать правила противопожарной безопасности, а также правила нахождения на льду.