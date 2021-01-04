Находившегося в розыске рецидивиста задержали в Петрозаводске

Вечером 3 января в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы задержали 42-летнего мужчину, который пытался пронести товар мимо кассы. Позже выяснилось, что подозреваемый числится в федеральном розыске.

Было установлено, что ранее он уже был судим за кражи - на его счету 14 подобных эпизодов. Весной прошлого года мужчина вышел на свободу, однако, за ум не взялся.

Подозреваемого передали в полицию для дальнейшего разбирательства. Фото пресс-службы Росгвардии