04 января 2021, 11:32
Находившегося в розыске рецидивиста задержали в Петрозаводске
Ранее судимый за кражи мужчина попался на новом преступлении в гипермаркете карельской столицы
Вечером 3 января в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Росгвардейцы задержали 42-летнего мужчину, который пытался пронести товар мимо кассы. Позже выяснилось, что подозреваемый числится в федеральном розыске.
Было установлено, что ранее он уже был судим за кражи - на его счету 14 подобных эпизодов. Весной прошлого года мужчина вышел на свободу, однако, за ум не взялся.
Подозреваемого передали в полицию для дальнейшего разбирательства. Фото пресс-службы Росгвардии