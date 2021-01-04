04 января 2021, 10:23
Глава СК направил московских криминалистов на поиски Филиппа Мельника
Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об исчезновении ребенка в Карелии
Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об исчезновении в Карелии шестилетнего Филиппа Мельника. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата Следственного комитета.
Глава СК направил в Карелию группу московских криминалистов для оказания помощи в поисках ребенка.
Напомним, мальчик пропал 28 декабря в поселке Хелюля. С тех пор его ищут десятки волонтеров, сотрудники МЧС, КРПСС, полиции и Следственного комитета.
Основная версия следствия заключается в том, что ребенок мог провалиться через тонкий лед в реку Тохмайоки. Сейчас водолазы обследуют дно водоема. Поиски пока не дали никаких результатов.