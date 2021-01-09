09 января 2021, 16:27
Происшествия

На поиски Филиппа Мельника прибудут водолазы из Москвы и Петербурга

Поиски 6-летнего мальчика из поселка Хелюля продолжатся 10 и 11 января

Группа специалистов для работы под водой выехала из Москвы, чтобы участвовать в поисках 6-летнего Филиппа Мельника. Следом присоединится группа из Санкт-Петербурга, а также готовится к выезду водолаз из Петрозаводска.

Об этом сообщается в группе поисков Филиппа Мельника. Поиски мальчика в реке Тохмайоки назначены на 10-11 января.

– Огромное спасибо всем дайверам и водолазам, кто уже откликнулся!

– написали администраторы группы.

Напомним, маленький житель поселка Хелюля пропал 28 декабря. С тех пор его ищет огромное множество добровольцев. Как отмечают администраторы, на просьбы о помощи откликнулись тысячи людей

– Те, кто могли, прошли наземным поиском по всем окрестностям поселка Хелюля и города Сортавала. Те, кто не смог приехать, массово распространяют актуальную информацию, – отметили в группе.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

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