09 января 2021, 15:57
Происшествия

Пассажирский самолет рухнул в Яванском море

Лайнер индонезийской авиакомпании пропал с радаров; позже в этом районе найдены обломки, а также части тел.

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Яванском море. Об этом в интервью порталу Detik заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, пишет РБК.

Также о гибели самолета сообщил глава администрации архипелага Тысяча островов Джунаеди. CNN Indonesia со ссылкой на представителей полиции рассказало, что в районе пропажи самолета найдены различные обломки, а также части тел. Один из рыбаков с острова Ланканг сказал журналистам, что лайнер взорвался в воздухе на его глазах.

Ранее стало известно, что самолёт Боинг 737-500 потерял связь с диспетчерами через 4 минуты после вылета из Джакарты. На борту пропавшего самолета находилось 56 человек, в том числе 50 пассажиров.

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Метки: 
авиация
крушение
Самолеты
Индонезия
яванское море