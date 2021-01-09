Пассажирский самолет рухнул в Яванском море

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Яванском море. Об этом в интервью порталу Detik заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, пишет РБК.

Также о гибели самолета сообщил глава администрации архипелага Тысяча островов Джунаеди. CNN Indonesia со ссылкой на представителей полиции рассказало, что в районе пропажи самолета найдены различные обломки, а также части тел. Один из рыбаков с острова Ланканг сказал журналистам, что лайнер взорвался в воздухе на его глазах.



Ранее стало известно, что самолёт Боинг 737-500 потерял связь с диспетчерами через 4 минуты после вылета из Джакарты. На борту пропавшего самолета находилось 56 человек, в том числе 50 пассажиров.