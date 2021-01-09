Целая семья погибла на горнолыжном курорте в Норильске

Три человека погибли при сходе лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет по Красноярскому краю.

По данным ведомства, которые приводит агентство, погибла целая семья: 45-летний мужчина, 38-летняя женщина и ее полуторагодовалый ребенок. Также под снегом спасатели обнаружили 14-летнего подростка, которого с тяжелыми травмами отправили в больницу.

ТАСС добавляет, что еще один человек выбрался из-под снега самостоятельно. По факту гибели туристов СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поисковые работы на месте схода лавины завершили сегодня утром. // Фото: МЧС России