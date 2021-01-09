Доверчивая продавщица сапог стала жертвой «левой» ссылки

В полицию Петрозаводска обратилась 38-летняя жительница карельской столицы. Она заявила о том, что у нее обманом похитили деньги. Как пишет пресс-служба МВД, женщина стала жертвой аферистов.

Потерпевшая, решив продать детскую обувь, разместила анонс на популярной площадке объявлений. Вскоре через один из мессенджеров петрозаводчанка получила сообщение – некто собирался купить пару сапог и делился ссылкой, с помощью которой якобы и пройдет сделка.

Жительница Карелии, перейдя по ссылке лже-покупателя, попала на интернет-страницу и указала там данные карты, в результате чего лишилась более 2 500 рублей: деньги были несанкционированно списаны.

В настоящее время проводится проверка по заявлению потерпевшей. Правоохранители призывают жителей региона при решении бытовых вопросов в дистанционном формате постоянно помнить об основах интернет-безопасности. Так, полиция не раз напоминала, что направление на посторонние ресурсы – распространенная уловка злоумышленников. Вводя на таких ресурсах данные банковских карт, пользователи самостоятельно открывают мошенникам доступ к накоплениям.