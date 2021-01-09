Люксовый внедорожник сгорел в ангаре на окраине Петрозаводска

На пожаре, который произошел 8 января в районе Сулажгорского кирпичного завода, были уничтожены три автомобиля, в том числе – два авто элитной марки. Об этом пишет «Республика» со ссылкой на региональное МЧС.

О ЧП стало известно накануне в 10:29. Горел ангар в районе СКЗ. На тушение выехали 14 человек и 4 единицы техники. Пожару присвоили ранг «1-БИС».

Как «Республике» сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, здание сгорело целиком. Людей в нем не было, но огонь уничтожил три автомобиля. По данным журналистов, это были Mercedes-Benz C и Mitsubishi Lancer, а также люксовый внедорожник Mercedes-Benz GL. При этом в пресс-службе регионального МЧС «Республике» заявили, что среди сгоревших авто был грузовик. // Фото: www.autoprodazha.com