Легковой автомобиль загорелся в Петрозаводске

В Петрозаводске на улице Гвардейской произошел пожар в автомобиле ГАЗ-3110. Это случилось вечером 7 января, сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Происшествие попало в объектив камеры компании «Ситилинк». Судя по видео, возгорание началось в моторном отсеке. Водитель находившегося рядом транспортного средства успел отогнать автомобиль на безопасное расстояние.

Очевидцам происшествия самостоятельно не удалось справиться с пламенем. Прибывший на место ЧП пожарный расчет ликвидировал возгорание.