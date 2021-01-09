09 января 2021, 11:54
Легковой автомобиль загорелся в Петрозаводске
Пожар в моторном отсеке легковушки запечатлели камеры наружного наблюдения
В Петрозаводске на улице Гвардейской произошел пожар в автомобиле ГАЗ-3110. Это случилось вечером 7 января, сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Происшествие попало в объектив камеры компании «Ситилинк». Судя по видео, возгорание началось в моторном отсеке. Водитель находившегося рядом транспортного средства успел отогнать автомобиль на безопасное расстояние.
Очевидцам происшествия самостоятельно не удалось справиться с пламенем. Прибывший на место ЧП пожарный расчет ликвидировал возгорание.