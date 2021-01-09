Вор-рецидивист не смог утащить бутылку из магазина

Ранним утром 8 января на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из гипермаркета. Группа задержания прибыла на место и получила от администрации магазина информацию о том, что один из посетителей взял со стеллажа бутылку крепкого спиртного, спрятал в карман и пытался пронести мимо кассы, не оплатив.

Было установлено, что к попытке хищения причастен 43-летний петрозаводчанин. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за совершение кражи.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, нарушителя задержали и передали сотрудникам полиции. Отметим, что за совершение кражи предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.