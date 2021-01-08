23-летний петрозаводчанин стал жертвой интернет-мошенников

Дистанционные мошенники продолжают обманывать жителей Карелии, сообщает пресс-центр МВД по РК.

В Отдел полиции № 2 по Петрозаводску обратился 23-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что в преддверии Нового года ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он уведомил петрозаводчанина, что неизвестные пытаются изменить номер телефона, прикрепленный к его банковской карте, а также оформить на имя заявителя кредит в размере 660 000 рублей.

Специалист уточнил, совершал ли вышеуказанные действия житель карельской столицы. Услышав отрицательный ответ, звонивший предложил молодому человеку немедленно предотвратить противоправные действия. Для этого нужно было сделать следующее: взять на себя долговые обязательства, затем обналичить полученные деньги и перевести их на несколько «безопасных» счетов. Таким образом, пояснил якобы сотрудник банка, житель Петрозаводска аннулирует заем. Кроме того, звонивший пообещал заявителю, что за предоставленные неудобства ему выплатят компенсацию.

Молодой человек сделал все, что ему сказали. Когда деньги были переведены, житель карельской столицы решил позвонить на горячую линию финансового учреждения. Во-первых, чтобы узнать погашена ли задолженность. Во-вторых, выяснить, когда он получит положенные ему выплаты. Однако работники банка петрозаводчанина огорчили: сообщили, что он попался на уловку мошенников, и порекомендовали ему обратиться в полицию.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение (фото с riastrela.ru).