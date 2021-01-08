08 января 2021, 14:48
Росгвардия помогла жительнице Карелии избавиться от незваного гостя
Конфликт произошел в квартире на улице Петрозаводской в поселке Надвоицы
Росгвардейцы помогли жительнице Карелии проводить незваного гостя, сообщает Управление Росгвардии по Республики Карелия.
Ночью 7 января на пульт Сегежского отдела вневедомственной охраны поступил вызов от дежурного ОМВД о конфликте в квартире на улице Петрозаводской в Надвоицах.
Хозяйка квартиры сообщила прибывшим на место росгвардейцам о незваном госте – 38-летний сегежанин отказывался покинуть чужой дом. Группа задержания провела с нарушителем порядка профилактическую беседу, после чего тот покинул квартиру.
Гражданина передали участковому для дальнейшего разбирательства.