Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП в Петрозаводске

Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня, в пятницу 8 января, в 08:48 на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Мелентьевой, сообщает «ДТП Петрозаводска». Видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети «Сампо.ру» запечатлели момент ДТП.

Судя по кадрам, столкновение произошло на регулируемом перекрестке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Мелентьевой, предположительно, на запрещающий сигнал светофора из полосы, предназначенной для движения в прямом направлении. В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении.

От столкновения двигающийся в прямом направлении автомобиль отбросило вправо на угол перекрестка, после чего он пробил металлическое леерное ограждение, выехал на тротуар и врезался в опору уличного освещения и троллейбусной контактной сети.

К счастью, в момент ДТП на тротуаре не оказалось пешеходов.