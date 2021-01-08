Легковой автомобиль горел в Петрозаводске

Легковой автомобиль горел вчера, в четверг 7 ноября, в Петрозаводске, сообщает МЧС по РК.

«В 20:16 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (9 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в легковом автомобиле по адресу: г. Петрозаводск, ул. Гвардейская у д.27. В 20:32 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99 (фото с yandex.ru).