Вернувшийся на место кражи вор задержан в Карелии

Вневедомственная охрана задержала мужчину, вернувшегося на место происшествия, сообщает Управление Росгвардии по Республики Карелия.

На пульт Сегежского отдела вневедомственной охраны Росгвардии вечером 6 января поступил сигнал тревоги из охраняемого сетевого магазина. На месте группа задержания выяснила, что причиной тревоги стал 40-летний мужчина без определенного места жительства. Гражданин вернулся в магазин, где несколькими часами ранее похитил продукты питания.

Нарушитель был задержан росгвардейцами и передан сотрудникам полиции.