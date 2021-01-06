Спасатели прочесывают дно реки вслепую в поисках пропавшего мальчика

Масштабная поисковая операция развернулась в Сортавальском районе. В поселке Хелюля разыскивают маленького Филиппа Мельника, который днем 28 декабря ушел из дома, с тех пор о шестилетнем мальчике ничего не известно. Основная версия на сегодняшний день – ребенок мог упасть в реку Тохмайоки. В связи с чем реку прочесывают водолазы, дайверы не только из Карелии, но и других городов.

4 и 5 января водолазная группа «Добротворецъ» осмотрела дно реки с помощью двух видеокамер с инфракрасной подсветкой. На дно Тохмайоки погружались дайверы и водолазы. Температура воды в районе поисков – плюс два градуса, глубина акватории - 2-4 метра, видимость под водой - 20-30 см, дно илистое, много коряжника, бревен, твердого бытового мусора. Толщина льда у берега - 4-7 см, лед хрупкий, есть разломы.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Доброспас» Алексей Глушков назвал работу водолазов «адской пахотой и риском».

«Ни у МЧС, ни у ПСС (прим.ред. поисково-спасательная служба), ни у водолазов нет сейчас той необходимой техники, чтобы на 100% проверить дно. При видимости на дне в 10 см. ты можешь проплыть в 50 см. от объекта и не увидеть его. А в обратном порядке в тех же 50 см. с другой стороны. А подумаешь, что участок проверен. И еще это очень небезопасно для самих дайверов. В любой момент ты можешь получить в маску или костюм торчащую острую арматурину, которую не заметишь. И тогда исход погружения может быть плачевным. То, что сейчас делают водолазы - это адская пахота и риск. И главное - такое прочесывание вручную, вслепую, от безысходности, не зная расположения подводных артефактов и самого объекта поиска, которое, возможно, уже снесло на сотни метров по течению - сумасшедшая работа фанатиков своего дела. Сейчас мы решаем вопрос с необходимым оборудованием, и если все будет благополучно, мы приедем через 2-3 дня для детального изучения всей акватории, только визуально, с помощью современного оборудования»,

- приводит мнение Глушкова группа поиска мальчика.

Поиски пропавшего мальчика пока не принесли результатов. Ранее следователи возбудили уголовное дело об «убийстве». (фото vk.com)