Следком возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи мальчика

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения шестилетнего Филиппа Мельника.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 6-летнего Мельника Филиппа по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)»,

- сказано в сообщении СУ СК.

По версии следователей, днем 28 декабря мальчик, проживая в поселке Хелюля, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. Домой ребенок не вернулся, его местонахождение до настоящего времени не известно.

В поселке проводятся масштабные поисковые мероприятия. К поискам пропавшего в поселке Хелюля шестилетнего Филиппа Мельника привлечены 178 человек и 20 единиц техники. О поисковой операции сообщает ИА «Республика» со ссылкой на МЧС. К поискам привлекли спасателей и волонтеров.

Мальчик пропал накануне днем, 28 декабря. Ребенок был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками. У мальчика особенности развития, он боится людей, машин и не разговаривает. Предположительно, может прятаться.

Всех, кто видел ребенка, просят сообщать по телефонам: 88143044150, 02, с мобильного 102, 592-590, 89114373298.