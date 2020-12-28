Шестилетний мальчик ушел из дома и пропал в Карелии

Полиция Сортавальского района объявила в розыск пропавшего Филиппа Мельника. Об этом сообщает паблик ПСО «Доброспас».

28 декабря в 15:30 шестилетний мальчик ушел из дома в поселке Хелюля и не вернулся. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками.

Ребенок имеет особенности развития. Он боится людей и машин и не разговаривает. Может прятаться.

Всех жителей и гостей республики, имеющих информацию о местонахождении ребенка или видевших его, полиция просит сообщать по телефону: 88143044150 или 02, с мобильного 102.