28 декабря 2020, 23:50
Шестилетний мальчик ушел из дома и пропал в Карелии
Ребенок имеет особенности развития, боится людей и не разговаривает
Полиция Сортавальского района объявила в розыск пропавшего Филиппа Мельника. Об этом сообщает паблик ПСО «Доброспас».
28 декабря в 15:30 шестилетний мальчик ушел из дома в поселке Хелюля и не вернулся. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками.
Ребенок имеет особенности развития. Он боится людей и машин и не разговаривает. Может прятаться.
Всех жителей и гостей республики, имеющих информацию о местонахождении ребенка или видевших его, полиция просит сообщать по телефону: 88143044150 или 02, с мобильного 102.