28 декабря 2020, 23:50
Происшествия

Шестилетний мальчик ушел из дома и пропал в Карелии

Ребенок имеет особенности развития, боится людей и не разговаривает

Полиция Сортавальского района объявила в розыск пропавшего Филиппа Мельника. Об этом сообщает паблик ПСО «Доброспас».

28 декабря в 15:30 шестилетний мальчик ушел из дома в поселке Хелюля и не вернулся. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками.

Ребенок имеет особенности развития. Он боится людей и машин и не разговаривает. Может прятаться.

Всех жителей и гостей республики, имеющих информацию о местонахождении ребенка или видевших его, полиция просит сообщать по телефону: 88143044150 или 02, с мобильного 102.

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