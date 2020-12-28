Форелеводы извинились перед жителями Карелии за кровавые реки

Руководство компании «Русская Аквакультура» извинилось перед жителями деревни Попов Порог в Сегежском районе Карелии. Причиной стали неочищенные стоки форелевого хозяйства, попавшие в лес возле населенного пункта. Среди местных жителей и в СМИ они получили название «кровавые реки».

На прошедшей 28 декабря пресс-конференции генеральный директор фирмы Илья Соснов сообщил, что в конце декабря на производственной площадке произошел инцидент, связанный с высокой нагрузкой на предприятие.

Было очень много заказов, и система очистных сооружений не справилась. Произошел выброс этих стоков на болото. На данный момент мы полностью остановили производство и переработку рыбы, и мы заканчиваем сбор новой очистной системы. Думаем, что в конце января сможем запустить систему и возобновить производство,

– сказал Илья Соснов.

Он заверил, что до тех пор, пока не заработает новая очистная система, переработки рыбы в Попов Пороге не будет. Обсуждается идея перерабатывать продукцию на стороне. Стоимость модернизации очистных сооружений оценили в 20 миллионов рублей.

Я хотел бы принести извинения от себя лично и от нашей компании. Мы постараемся не допускать таких инцидентов в будущем,

– заявил гендиректор «Русской Аквакультуры».

Руководитель карельского подразделения компании Алексей Богушов заверил, что те «кровавые реки», фотографии которых разошлись по интернету, содержали только воду и кровь. Останков рыбы, по его словам, в них не было.

Соснов говорит, что работу форелеводческого хозяйства они остановили по своей инициативе, не дожидаясь указаний властей. Однако они зависят от решения суда по иску, поданному Министерством природы Карелии.

Журналисты отметили, что местные жители регулярно жаловались на сбои в системе очистных сооружений и на стоки, попадавшие в лес. Илья Соснов ответил, что загрязнение нельзя назвать постоянным, но в моменты пиковых нагрузок «могли происходить ситуации».

– Мы не вчера задумались об усилении очистных сооружений, – заверил топ-менеджер. Также он сообщил, что компания оплатила бурение скважины в деревне Попов Порог.