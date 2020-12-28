Женщину убили ножом в Карелии

Женщину убили во время ссоры в Карелии. Обвинение предъявлено знакомому погибшей – 40-летнему мужчине. Подробности преступления раскрыли в Следкоме.

Убийство было совершено в Сегеже в декабре. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры напал на знакомую женщину с ножом. От полученных телесных повреждений они скончалась на месте происшествия.

Мужчина был заключен под стражу. Ранее его судили за преступления против личности. Обстоятельства преступления устанавливаются. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. (фото 1obl.ru)