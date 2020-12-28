Предпринимателя осудят за рекламный щит, едва не убивший женщину

В Следкоме Карелии рассказали, кого накажут за опасный демонтаж рекламного щита на улице Правды в Петрозаводске.

Обвинения в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, подделке документов и мошенничестве предъявлено предпринимателю.

По версии следователей, в 2019 году предприниматель в рамках договора на демонтаж, перевозку и хранение незаконно установленных рекламных щитов, игнорируя требования безопасности, дал указание работнику демонтировать конструкцию на пересечении улиц Правды и Волховской. Место работ не было огорожено. В итоге рекламный щит упал, едва не задев проходившую мимо женщину. Следователи посчитали, что подобная работа создала реальную угрозу жизни и здоровью человека.

Также следователи предполагают, что обвиняемый подделал счета-фактуры по ранее заключенным договорам, указав ложные сведения об объемах выполненных работ. В результате обвиняемому мошенническим способом досталось не менее 208 тысяч рублей за невыполненные работы.

Уголовное дело поступило в суд. Предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы.