«Кровавые реки»: фирма брата крупного чиновника загадила лес в Карелии

В Карелии разгорелся очередной экологический скандал. Возле поселка Попов Порог в Сегежском районе обнаружили кроваво-красные реки, текущие от местного форелеводческого хозяйства. Тревогу забили местные жители, после чего депутат Заксобрания Андрей Рогалевич выложил в сеть снимки и видео. Иначе как кошмарными их не назовешь. Потоки крови, смешанной с рыбьими внутренностями, живописно разливаются по свежему снегу.

Форелеводческое хозяйство принадлежит крупной компании ООО «Русское море «Аквакультура». Очевидцы предположили, что причиной загрязнения стали сточные воды, которые без какой-либо очистки сбрасывали прямо на «рельеф местности», как сказали бы чиновники. К слову, чиновники фотографиями заинтересовались и провели аж несколько проверок. Результаты, правда, вышли диаметрально противоположными.

Так, сотрудники Министерства сельского и рыбного хозяйства никакого криминала не нашли.

– Предприятие с 2010 года располагает цехом по первичной переработке продукции аквакультуры (потрошение и производство соленой икры), сточные воды цеха направляются на комплекс очистных сооружений, и после очистки отводятся на заболоченный участок леса, отгороженный дамбой. На момент осмотра сброс окрашенных сточных вод не обнаружен, в местах видимых разливов от производственных стоков были обнаружены предметы, по внешнему виду и цвету напоминающие икринки рыб… В связи с проведением сезонных работ по подъему товарной рыбы, начатых в октябре, и интенсивным работам по ее потрошению в цехе (на настоящий момент переработано более 800 тонн рыбы), очистные сооружения работают под нагрузкой, что могло привести к сбросу окрашенных сточных вод с остаточными продуктами переработки рыбы, – сказано в пресс-релизе Минсельхоза.

А вот специалисты Минприроды, выехав на место 22 декабря, увидели совсем другую картину. Настолько другую, что ведомство уже направило в суд иск с требованием приостановить работу предприятия.

– Выявлены нарушения природоохранного законодательства. Производственные отходы сбрасывали на территорию, которая находится в водоохранной полосе Сегозерского водохранилища. Там же занят участок лесного фонда, мы будем просить их освободить его. И чтобы они оформили решение о сбросе вод, очищенных до необходимых показателей,

– рассказала начальник отдела государственного экологического надзора Анастасия Петухова.

Площадь загрязнения, по данным министерства, составила 152 квадратных метра. Сотрудник министерства сообщила, что в момент проверки некие лица обслуживали очистные сооружения и собирали кровавые воды с поверхности. Возможно, действительно произошла некая авария. Однако специалист-ихтиолог, пожелавший сохранить анонимность, полагает, что экологическое бедствие произошло из-за систематических нарушений.

– Сколько нужно скинуть, чтобы это все пошло в таком виде? Вообще у форелевых хозяйств есть бетонированные ямы с щелочью, где все уничтожается. Они же не дураки, чтобы сбрасывать просто так. Но некоторые форелеводы, скажем так, довольно охреневшие, они привыкли к безнаказанности… – сказал наш собеседник.

Министр сельского хозяйства Карелии пояснил мгякую позицию своего ведомства.

– Есть две точки зрения, которые, может быть, не совсем согласуются. Я, в частности, не готов подписываться под словом «реки». Есть круговорот веществ в природе, и органика в органической среде либо наносит ущерб, либо не наносит ущерба вообще – все зависит от концентрации. Вопрос – как оценивать. Да, это однозначно плохо, этого не должно быть. Сам факт выхода неочищенных стоков – это нарушение. Но сознательно сгущать краски я не готов, – сказал Владимир Лабинов порталу «Петрозаводск говорит».

В компании «Русская аквакультура» сообщили РБК, что они остановили производство на предприятии до завершения пуска новой очистной системы. В ее строительство вложили около 20 миллионов руб. «Компания строго придерживается принципов устойчивости в своей работе и в координации с местными властями делает все возможное для расследования причин сложившейся ситуации, устранения ее последствий и недопущения повторения в будущем», — сказали в фирме.

Портал «Петрозаводск говорит» пытался связаться с представителем компании. Корреспондент оставил секретарю свой номер телефона, но никто не перезвонил.

Компания «Русское море «Аквакультура» – весьма крупная. По данным Seldon, в 2019 году ее выручка составила 9 миллиардов рублей. Она управляется ПАО «Русская Аквакультура», почти половина которой принадлежит некоему Максиму Воробьеву. Не путаем его с известным нам гендиректором «Карельского окатыша»; Воробьев-форелевод – брат губернатора Московской области. Он же руководит советом директоров компании. Есть среди интересантов москвичи, питерцы и даже норвежцы, а сама фирма «Русское море «Аквакультура» зарегистрирована в Мурманской области.

Туда, очевидно, уходят и налоги с ее доходов. Карелии же остаются только кровавые реки и рыбья требуха. Хорошая инвестиционная политика. // Фото: Андрей Рогалевич