25 декабря 2020, 21:07
Дежурный по городу: Школа на продажу и «уставший» подъезд
Городские истории — хорошие и не очень — в нашей традиционной видеорубрике
Сегодня в выпуске:
❗ Городские власти решили вновь выставить на продажу заброшенное здание восьмой школы. Его повторно включили в план приватизации муниципального имущества.
❗ Жители дома № 28 по улице Красной пытаются заставить свою управляющую компанию работать, но постоянно терпят поражение в этой борьбе.
Подробности — в пятничном выпуске «Дежурного по городу».
До встречи в 2021 году! Свои истории можно по-прежнему приносить вот сюда. Ваш «Дежурный по городу».