Дежурный по городу: Школа на продажу и «уставший» подъезд

Сегодня в выпуске:

❗ Городские власти решили вновь выставить на продажу заброшенное здание восьмой школы. Его повторно включили в план приватизации муниципального имущества.

❗ Жители дома № 28 по улице Красной пытаются заставить свою управляющую компанию работать, но постоянно терпят поражение в этой борьбе.

Подробности — в пятничном выпуске «Дежурного по городу».

До встречи в 2021 году! Свои истории можно по-прежнему приносить вот сюда. Ваш «Дежурный по городу».