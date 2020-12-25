Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся Олонецком районе Карелии

Фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Тукса Олонецкого национального района, сообщает Минздрав Карелии.

В мае прошлого года министр здравоохранения республики Михаил Охлопков встречался с инициативной группой жителей Туксинского поселения, которых интересовала возможность строительства ФАПа, затем побывал в Туксе и оценил организацию медпомощи жителям. Много лет сельский медпункт не имел собственного здания и размещался в неприспособленных помещениях.

Для размещения ФАПа приобретено новое здание. Оно полностью оснащено медицинской техникой и мебелью.

На территории Туксинского сельского поселения проживают более тысячи человек, в том числе почти 200 детей. Только в 2020 году в семьях туксинцев родилось 12 малышей.

«Петрозаводск говорит» писал о строительстве ФАПа в Туксе.

Фото с сайта правительства Карелии