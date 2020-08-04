Новый фельдшерско-акушерский пункт заработает в Туксе осенью. Сейчас ФАП расположен в приспособленных помещениях сельского детского сада, сообщается на официальной странице Олонецкого района.

Строительстве объекта в деревне ведется за счет средств республиканского бюджета. Подрядчик начал строительные работы по возведению домокомплекта, который изготовлен в Карелии.

В ходе работ к зданию подведут необходимые коммуникации. Завершить строительство планируется к концу сентября.

Фото: vk.com