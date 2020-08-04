Работающие пенсионеры в августе получат повышенную пенсию

Текст: Антонина Кябелева

Традиционно с 1 августа в России увеличиваются пенсии работающим пенсионерам. Правда, к индексации пенсионных накоплений, которой несколько лет назад лишились пожилые люди, продолжающие трудиться, это не имеет никакого отношения. Речь идет о перерасчете пенсии, которая предусмотрена для работающих пенсионеров.

В законодательстве предусмотрено, что раз в год, в августе, происходит корректировка пенсии работающим пенсионерам. Это связано с тем, что пожилые люди, которые по разным причинам не могут или не хотят расставаться с активной трудовой деятельностью, продолжают выплачивать страховые пенсионные взносы со своей зарплаты. Пенсию корректируют в зависимости от того, сколько средств поступило за минувший год в виде страховых взносов в пенсионный фонд.

Но не стоит думать, что чем больше у человека зарплата, тем существеннее увеличится его пенсия. Она, конечно, увеличится, но настолько незначительно, что повышения легко можно и не заметить.

В России аппетиты работающих пенсионеров ограничили тремя пенсионными баллами. Каждый год устанавливается конкретная стоимость пенсионного балла. Корректировка пенсии для работающих пенсионеров максимально ограничена стоимостью трех баллов.

Даже если ваша зарплата измеряется сотнями тысяч рублей, прибавка к пенсии будет как у всех — не больше трех пенсионных баллов.

В 2020 году пенсионный балл «весит» 93 рубля. Максимально, на что может рассчитывать работающий пенсионер, - это прибавка в 279 рублей.

Причем на повышение «по высшему разряду» могут рассчитывать те, кто получает зарплату около 30 тысяч рублей в месяц и выше. В 2019 году при зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек мог заработать 3,130 пенсионных балла.

Для сравнения: в 2019 году балл оценивался в 87,24 рубля, и максимальная прибавка к пенсии в прошлом году составила 262,72 рубля.

Для того чтобы был произведен перерасчет, никуда обращаться не нужно. Сейчас корректировка пенсии происходит на беззаявительной основе, то есть в пенсионном фонде пересчитают пенсию, исходя из размера страховых взносов, которые поступают от работодателя. Но все же проследить, что пенсию вам пересчитали, будет нелишним. Случаются ошибки, так что лучше убедиться, что ваша пенсия чуть-чуть, но все же подросла.

В Карелии проживают 239 тысяч пенсионеров, из которых страховую пенсию получают 223,8 тысячи человек. В 2019 году официально имели работу 62,1 тысячи пенсионеров, которые в августе 2020 года должны заметить небольшую корректировку пенсии в сторону увеличения.

Показательно, что в настоящее время, по данным Пенсионного фонда Карелии, трудится только 51,8 тысячи пенсионеров.

За полгода количество пенсионеров, имеющих работу, сократилось на 10,3 тысячи человек, или на 16,6 процента!

Скорее всего, столь резкий уход людей пенсионного возраста от активной трудовой деятельности связан с эпидемией коронавируса и существенным сокращением рабочих мест. Заметное уменьшение армии работающих пенсионеров — тревожный маркер с явным экономическим подтекстом.

Очевидно, что прибавка пенсии на 279 рублей в месяц — ничтожно мала. Эту сумму можно сравнивать с чем угодно — с яблоками, мясом, поездками в общественном транспорте, колбасой или сыром. В любом варианте на эти деньги далеко не разбежишься. В лучшем случае пенсионер сможет купить дополнительно пару килограммов яблок, или один килограмм дешевой свинины, или полкило говядины, или триста-четыреста граммов отечественного сыра, который напоминает импортный «исходник».

Примеривать пенсионную прибавку к реальности можно до бесконечности, но от выбора товара результат не меняется. Подобное повышение пенсии ни на что не влияет, даже на настроение. Вряд ли работающим пенсионерам изменение размера пенсии на столь мизерную сумму способно добавить уверенности, что очередной поход в магазин или аптеку не закончится «дефолтом» для их семейного бюджета. Зато правительство может смело сообщить россиянам об очередном повышении пенсионных выплат для работающих пенсионеров. А то, что это повышение не дотягивает даже до 4 долларов в месяц, — дело десятое.