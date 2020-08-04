Дороги и тротуары продолжают ремонтировать в Петрозаводске

В городской администрации рассказали о том, как продвигается ремонт дорог в Петрозаводске. В настоящее время АО «АБЗ-Дорстрой» восстанавливает три последних объекта этого года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт магистралей и тротуаров идет на набережной Варкауса и улице Калинина, также работы завершаются на Первомайском проспекте.



Параллельно с этим ООО «Кондопожское ДРСУ» ремонтирует тротуары на улицах Куйбышева, Кирова, Дзержинского, Свердлова, Еремеева, Андропова, Ровио, Правды, Титова, на проспекте Невского и площади Кирова.

Вдобавок подрядчик ремонтирует асфальт на улице Зайцева и проезде Автолюбителей. В районах Петрозаводске также устраняют деформации и повреждения дорожного покрытия. Завершен ремонт на Вознесенском шоссе, участке улицы Кирова (между проспектом Карла Маркса и улицей Титова), на улицах Федора Тимоскайнена и Фабричной.



Фото: пресс-служба администрации города