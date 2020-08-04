«Социальные» теплоходные рейсы на Кижи и Сенную Губу начнутся завтра

5 августа стартуют «социальные» теплоходные рейсы по маршруту Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи, сообщило Министерство транспорта Карелии.

Курсировать по маршруту в акватории Онежского озера будут скоростные суда на подводных крыльях, принадлежащие ООО «Рыбинские пассажирские перевозки».

Ранее с этим предприятием по результатам конкурсных процедур заключен государственный контракт.

«Социальные рейсы» будут осуществляться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям (в прошлом году они выполнялись два раза в неделю).

Плата за перевозку одного пассажира составит:

Петрозаводск - Сенная губа – 908 руб;

Петрозаводск – Кижи – 1005 руб;

Сенная Губа – Кижи – 152 руб.

Детям до 5 лет проезд бесплатный, до 12 лет – 50 % от полной стоимости билета (возраст ребенка необходимо подтвердить, предъявив свидетельство о его рождении).

