Судебные приставы победили, туалет восстановлен, забор разрушен

Судебным приставам Карелии из районного суда поступили исполнительные листы о принуждении супругов Т. убрать ограждение земельного участка и восстановить на нем туалет общего пользования в селе Космозеро Медвежьегорского района, сообщает УФССП Карелии.

Поскольку супруги постоянно проживают в Петрозаводске, основной проблемой исполнения требований судебных решений стала необходимость совершения всех исполнительных действий на территории Медвежьегорского района. С этой целью в район из Петрозаводска направлялись отдельные поручения.

Супруги были вызваны на прием к приставу и ознакомлены с постановлениями о возбуждении в отношении них исполнительных производств. Им установили срок для добровольного исполнения требований.

В конце августа, судебный пристав-исполнитель лично выехал из Медвежьегорска в Космозеро с целью проверки исполнения либо неисполнения решения суда. Установлено, что решение суда исполнено частично – восстановлен туалет общего пользования. В остальной части решение не исполнено, забор не убран.

По результатам проверки сотрудником службы вынесено постановление о взыскании с супругов исполнительского сбора в размере по 5000 рублей и вручено требование с новым сроком для исполнения – до 27 сентября 2020 года включительно.

28 сентября в отделение судебных приставов по Медвежьегорскому району снова направлено поручение — проверить, демонтирован ли забор.

Установлено, что требование судебного пристава-исполнителя супругами исполнено не было, поэтому составлен протокол и выписан штраф в размере одной тысячи рублей. Штраф взыскан.

После этого, должник обратился в Медвежьегорский районный суд с заявлением об изменении порядка исполнения. Т. попросил разрешить сделать ему калитку в заборе для беспрепятственного прохождения к озеру. Суд отказал.

И вот наконец, 25 ноября судебный пристав-исполнитель зафиксировал, что забор должником снесен, судебные решения исполнены, исполнительные производства окончены.

Фото с сайта img-fotki.yandex.ru