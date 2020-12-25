Карельская поисково-спасательная служба обзавелась новым катером

Карельская поисково-спасательная служба, получила на вооружение новый катер ПК 1200 «Сапфир», сообщает паблик «Госкомитет Карелии по ОЖ и БН»

Судно специально построено для проведения поисково-спасательных работ и патрулирования. Оно позволит проводить операции на воде быстрее и на большем расстоянии от места базирования. На данный момент «Сапфир» будет использоваться в акватории Онежского озера и соединенных с ним водоемах.

Катер может развить скорость 40 узлов. В таком случае дальность плавания составляет 250 миль (около 500 километров). Судно обеспечивает безопасное и плавное движение даже при волнах, что важно, если на нем спасают людей с травмами. На борту может находиться до 10 человек и два члена экипажа.

Судно применяется по своему назначению днем и ночью, при температуре воздуха от – 10°С до + 35°С и температуре забортной воды от 0°С до +27°С. Для эффективного поиска в ночное время имеется тепловизор и наружное освещение. Для отслеживания погодных условий установлена метеостанция.

Построен катер на Кингисеппском машиностроительном заводе.

Проект 04190 "Сапфир" характеризуется нестандартным архитектурным решением в силу географии его эксплуатации в северных широтах. Конструкция обусловлена возможностью эксплуатации катера в условиях ледяной шуги и мелкобитого ледяного покрова.

Катер оборудован системой магнитного якоря, геопозиционировнаие на открытой воде, электронной системой контроля причаливания, которая управляется двумя поворотно-откидными колонками в составе двигательного комплекса. Управление катера осуществляется посредствам джойстика. Салон рубки трансформируется в отдельное спальное место для удобства на длительных переходах,

– говорит главный конструктор проекта 04190 Дмитрий Бабин.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о строительстве этого судна в Кингисеппе. Тогда заявлялось, что портом приписки «Сапфира» станет Кемь.

Фото и информация с сайта amp.energybase.ru