Прокуратура проверила следственный изолятор в Сегеже

Исполняющий обязанности прокурора Республики Карелия Сергей Губин посетил с проверкой Следственный изолятор № 2, расположенный в Сегеже, сообщает сайт надзорного ведомства.

Проверка показала, что администрацией проводится работа по улучшению условий содержания лиц пребывающих в данном учреждении. Выполняется ремонт камер и других помещений.

Сергей Губин провел опрос лиц, содержащихся под стражей. Жалоб на действия администрации учреждения, условия и порядок содержания не поступило.

В то же время, в ходе проверки выявлен ряд недостатков в работе следственного изолятора: в сфере материально-бытового обеспечения, а также в части соблюдении требований пожарной безопасности.

По результатам проверки начальнику учреждения внесено представление об устранении нарушений закона.

Фото с сайта Прокуратуры Карелии