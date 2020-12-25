25 декабря 2020, 18:23
Общество

Прокуратура проверила следственный изолятор в Сегеже

Начальнику СИЗО внесено представление об устранении нарушений закона

Исполняющий обязанности прокурора Республики Карелия Сергей Губин посетил с проверкой Следственный изолятор № 2, расположенный в Сегеже, сообщает сайт надзорного ведомства.

Проверка показала, что администрацией проводится работа по улучшению условий содержания лиц пребывающих в данном учреждении. Выполняется ремонт камер и других помещений. 

Сергей Губин провел опрос лиц, содержащихся под стражей. Жалоб на действия администрации учреждения, условия и порядок содержания не поступило.    

В то же время, в ходе проверки выявлен ряд недостатков в работе следственного изолятора: в сфере материально-бытового обеспечения, а также в части соблюдении требований пожарной безопасности.

По результатам проверки начальнику учреждения внесено представление об устранении нарушений закона.

Фото с сайта Прокуратуры Карелии

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новости Карелии
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