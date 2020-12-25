25 декабря 2020, 17:42
Общество

На улицы Петрозаводска выйдет много полицейских

Сотрудники ГИБДД проведут рейд «Контроль трезвости» в карельской столице

26 и 27 декабря в Петрозаводске пройдет очередной «Контроль трезвости». Инспекторы ГИБДД будут выявлять нетрезвых водителей на улицах карельской столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

За 11 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 13 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и 16 получили травмы.

За этот же период от управления транспортом отстранено более 600 автомобилистов, имеющих признаки опьянения.

В Госавтоинспекции напомнили, что за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото megapolisonline.ru

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Метки: 
Петрозаводск
ГИБДД
«Контроль трезвости»
пьяный водитель
рейд
новости петрозаводска