На улицы Петрозаводска выйдет много полицейских

26 и 27 декабря в Петрозаводске пройдет очередной «Контроль трезвости». Инспекторы ГИБДД будут выявлять нетрезвых водителей на улицах карельской столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

За 11 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 13 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и 16 получили травмы.

За этот же период от управления транспортом отстранено более 600 автомобилистов, имеющих признаки опьянения.

В Госавтоинспекции напомнили, что за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото megapolisonline.ru