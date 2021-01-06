Звезды в сквере потухли, а каша на тротуарах засасывает петрозаводчан

Жители столицы Карелии в недоумении от уборки тротуаров в начале 2021 года. Фотографии с возмущенными комментариями появились в паблике «Подслушано в ПТЗ».

«Это перекресток Октябрьского и Мелентьева, с коляской я не могу проехать, дочка младшая падает, пожилые люди идут с остановкой. Что за издевательство над людьми?» - пишет один из участников сообщества.

«Почистите тротуары, пешеходные переходы, уже надоело. Можете купить мне новую коляску, буду признательна рада, а то по такой «каше» еще месяц покататься и коляске настанет конец».

Другой пользователь пожаловался на плохо почищенные тротуары в сквере имени Ивана Молчанова. Также указал на то, что в сквере не горят фонари и светодиодные фигуры звезд.

«В сквере имени И. С. Молчанова, где стоит памятник «Танк-34» на Первомайском проспекте уже который день не горят фонари. Там установлены светодиодные фигуры в виде звезд, они тоже не горят», - написал участник группы.

«Сегодня в сквере чистили снег, но после такой уборки сложно пройти самой, а с коляской вообще там делать нечего. Что интересно, вокруг памятника снег убран хорошо, а с пешеходных дорожек, такое ощущение, убрали снег чисто символически, для вида. Обидно. Сквер этой осенью только преобразили, а погулять там не хочется!».