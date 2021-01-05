Неизвестные пытаются нажиться на истории с пропавшим мальчиком

Неравнодушных жителей Карелии и других регионов просят не поддаваться на уловки неизвестных, которые собирают деньги на поисково-спасательные работы. Сообщение о мошенниках появилось в паблике «МАУК «Импульс» Хелюля, Карелия». Граждан просят не перечислять деньги неизвестным, а информацию сражу же передавать в полицию.

«Уважаемые жители пгт Хелюля, города Сортавала, а также все неравнодушные люди из других городов и поселков, которые принимают участие в поисках Филиппа! Второй день к нам поступает информация, что идет сбор средств на организацию поисково-спасательных работ! Со всей ответственностью хочу заявить, что сбор денег никто не открывал! Все работы выполняются волонтерами бесплатно! Горячие обеды для спасателей предоставляют кафе города Сортавала тоже бесплатно! Если вам известна информация о сборе средств, просим сообщить об этом в правоохранительные органы»,

- говорится в сообщении паблика.

Напомним, шестилетний мальчик пропал днем 28 декабря в поселке Хелюля. На его поиски вышли волонтеры, спасатели, также были вызваны водолазы. Следователи возбудили уголовное дело. Основная версия следствия заключается в том, что ребенок мог провалиться через тонкий лед в реку Тохмайоки. Глава СК направил на поиски мальчикка московскиъх криминалистов. С родными прорпавшего мальчика встретился руководитель карельского Следкома. (фото sputnik-ossetia.ru)