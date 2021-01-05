Глава Следкома Карелии выехал на место поисков пропавшего мальчика

После того как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Карелию группу столичных криминалистов для помощи в поисках пропавшего мальчика, в Сортавалу выехал руководитель республиканского Следкома.

Евгений Швец 5 января побывал в Сортавале в связи с расследованием уголовного дела о пропаже шестилетнего Филиппа Мельника, сообщает пресс-служба СК по РК. Ранее следователи возбудили уголовное дело об «убийстве».

Швец заслушал сотрудников, занимающихся расследованием дела, дал поручения, исполнение которых взято на контроль. Также Швец встретился с родственниками мальчика, разъяснил ход расследования и поисковых мероприятий, рассказал о мерах по установлению местонахождения ребенка и обстоятельств происшествия.

Напомним, шестилетний мальчик пропал днем 28 декабря в поселке Хелюля. На его поиски вышли волонтеры, спасатели, также были вызваны водолазы. Основная версия следствия заключается в том, что ребенок мог провалиться через тонкий лед в реку Тохмайоки.

4 января в Хелюле десятки водолазов-добровольцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Пскова и Владимира, Приозерска до темноты искали на воде и под водой мальчика. Об этом сообщает паблик «Ладожский поисково-спасательный отряд». Поиски не принесли результатов и продолжились 5 января. (фото yugtimes.com, vk.com)