05 января 2021, 16:35
Происшествия

Глава Следкома Карелии выехал на место поисков пропавшего мальчика

Евгений Швец встретился с родными пропавшего без вести шестилетнего Филиппа

После того как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Карелию группу столичных криминалистов для помощи в поисках пропавшего мальчика, в Сортавалу выехал руководитель республиканского Следкома.

Евгений Швец 5 января побывал в Сортавале в связи с расследованием уголовного дела о пропаже шестилетнего Филиппа Мельника, сообщает пресс-служба СК по РК. Ранее следователи возбудили уголовное дело об «убийстве». 

Швец заслушал сотрудников, занимающихся расследованием дела, дал поручения, исполнение которых взято на контроль. Также Швец встретился с родственниками мальчика, разъяснил ход расследования и поисковых мероприятий, рассказал о мерах по установлению местонахождения ребенка и обстоятельств происшествия. 

Напомним, шестилетний мальчик пропал днем 28 декабря в поселке Хелюля. На его поиски вышли волонтеры, спасатели, также были вызваны водолазы. Основная версия следствия заключается в том, что ребенок мог провалиться через тонкий лед в реку Тохмайоки. 

4 января в Хелюле десятки водолазов-добровольцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Пскова и Владимира, Приозерска до темноты искали на воде и под водой мальчика. Об этом сообщает паблик «Ладожский поисково-спасательный отряд». Поиски не принесли результатов и продолжились 5 января. (фото yugtimes.comvk.com)

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